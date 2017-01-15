محكمة بحرينية تقضي بسجن 9 متهمين مارسوا أنشطة إرهابية

قضت المحكمة الجنائية البحرينية، اليوم الأربعاء، بالسجن على تسعة متهمين أدينوا في وقائع تسلم ونقل وتسليم أموال، دعما وتمويلا لجماعات إرهابية، وإخفاء متهمين.

وقال المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - في تصريح له اليوم - إن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف دينار، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة سنة، وغرامة بمبلغ ألفي دينار لكل منهم، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس ثلاثة أشهر.