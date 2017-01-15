نشاط مكثف مرتقب لمرشحي الرئاسة الجزائرية

تنطلق الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية غدا الأحد بنشاط مكثف من المرشحين الخمسة الذين يخوضون السباق الرئاسي.

والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبحسب برنامج اليوم الأول الذي أعلنته وكالة الأنباء الجزائرية فإن المرشح عبد المجيد تبون سيبدأ بحضور تجمع شعبي في ولاية أدرار (جنوب)، وهي نفس الولاية التي سيبدأ فيها المرشح عبد العزيز بلعيد نشاطه بحضور تجمع شعبي بدار الثقافة بأدرار، والمرشح عز الدين ميهوبي الذي سيحضر تجمعا شعبيا بقاعة السينما بنفس الولاية.

أما المرشح علي بن فليس فاختار ولاية تلمسان (شمال غرب) لبداية حملته الانتخابية حيث سيشارك في تجمع شعبي بها صباحا، قبل أن ينتقل لولاية تمنراست (جنوب) في نفس اليوم.

بينما اختار المرشح عبد القادر بن قرينة الجزائر العاصمة ليبدأ منها حملته الانتخابية غدا.

ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية لمدة 25 يوما على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بثلاثة أيام يسود خلالها صمت انتخابي.



