موسكو: عودة 1247 لاجئاً من لبنان والأردن إلى سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة وتحركات عودة اللاجئين السوريين، أن 1247 لاجئاً عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 306 لاجئاً (92 إمرأة و156 طفلاً)، عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و941 لاجئاً (282 امرأة و480 طفلاً)، عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم/ الثلاثاء، أن إجمالي عدد اللاجئين، الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية منذ يوم 18 يوليو عام 2018 الماضي، بلغ 383 ألفا و478 شخصاً، منهم أكثر من 120 ألف شخص من لبنان، وأكثر من 260 ألف شخص من الأردن.

وأضاف البيان، أن 5 نازحين عادوا - أيضا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة - إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا، وأوضح أن وحدات سلاح المهندسيين السوري قاموا - خلال 24 ساعة - بتطهير 2.4 هكتار من الألغام؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 25 عبوة قابلة للإنفجار.



