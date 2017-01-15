روسيا: لا ننوي طرح تخفيف العقوبات على بيونج يانج

نفى نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف أن تكون بلاده تنوي طرح مسألة تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي.

وقال مورجولوف - خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي اليوم الثلاثاء - "لا نخطط لطرح موضوع تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية في فترة رئاستنا لمجلس الأمن الدولي".

يذكر أن روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع افتتاح الدورة 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.



