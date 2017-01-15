بوتين: مكافحة الإرهاب من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة ، أن مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله هي إحدى أولويات منظمة شنغهاي للتعاون.





وقال بوتين - في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في بيشكيك عاصمة قرغيزستان - إنه من المهم تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين .





وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 8 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان والهند وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وقرغيزستان، وهناك 4 دول أخرى تتمتع بصفة مراقب في المنظمة، وهي إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروسيا.



