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بوتين: مكافحة الإرهاب من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين: مكافحة الإرهاب من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة ، أن مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله هي إحدى أولويات منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين - في كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، المنعقد في بيشكيك عاصمة قرغيزستان - إنه من المهم تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين .

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون 8 دول، هي روسيا والصين وكازاخستان والهند وباكستان وطاجكستان وأوزبكستان وقرغيزستان، وهناك 4 دول أخرى تتمتع بصفة مراقب في المنظمة، وهي إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروسيا. 


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