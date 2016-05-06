القوات الخاصة الأفغانية تدمر مقر قيادة طالبان في إقليم قندوز

أفاد مسئولون عسكريون في أفغانستان بأن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت من تدمير مقر قيادة حركة طالبان في إقليم قندوز شمال أفغانستان.







ونقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية, اليوم الأحد, عن مسؤولين عسكريين أفغان قولهم "إن القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني قامت بعمليات في إقليم قندوز, أسفرت عن تدمير متفجرات ومعدات عسكرية خاصة بحركة طالبان, كما قامت القوات الخاصة بعمليات مماثلة في إقليم فارياب, ما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي طالبان".





يأتي ذلك في ظل تكثيف القوات المسلحة الأفغانية عمليات مكافحة الإرهاب ضد العناصر المسلحة المناهضة لحكومة كابول في المناطق المضطربة من البلاد.







