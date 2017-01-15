ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة ركاب قبالة سواحل الكاميرون لـ17قتيلا

أعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالكاميرون ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة وذلك بعد اصطدامها بحاجز رملي قبالة ساحل الكاميرون إلى 17 قتيلا حيث تم انتشال 14 جثة بالقرب من شبه جزيرة "باكاسي" جنوب غربي البلاد وذلك بعد مرور يومين على انتشال ثلاث جثث.

وذكرت وزارة الدفاع الكاميرونية -في بيان - أن السفينة "أوسترهايم" وهي سفينة تم تحويلها لنقل الركاب والتي ترفع علم الكاميرون كان من المقرر لها نقل 75 شخصا ولكنها كانت مكتظة بالركاب.

ومن جانبه ، أكد مسئول محلي كاميروني أن عدد الناجيين من هذا الحادث بلغ حتى الآن 111 شخصا ، كما لا توجد معلومة محددة حول أعداد المفقودين حتى هذه اللحظة.

ومازالت عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثث جديدة من السفينة مستمرة..وغادرت السفينة الأحد الماضي من مدينة "كالابار" بنيجيريا وكانت متجهة إلى مدينة "تيكو" جنوب غربي الكاميرون.

وأعلنت السلطات الكاميرونية فتح "تحقيق شامل" لتحديد الأسباب الدقيقة لحادث الغرق.



