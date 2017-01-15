الدفاع الروسية تتسلم مروحيتين جديدتين طراز "مى 28 إن إم"

قال المدير العام لشركة "المروحيات الروسية "أندريه بوجينسكى، اليوم الأحد، إن القوات الجوية الروسية تسلمت مروحيتين حديثتين من طراز "مى 28 إن إم"، موضحا أنه من المقرر أن تتسلم 6 مروحيات أخرى فى العام القادم.

وأضاف أن "وزارة الدفاع تسلمت مروحيتين، وسيتم إدراجهم ضمن برنامج التجارب الحكومية، وهناك دفعة أخرى من 6 مروحيات ستتسلمها القوات الجوية فى العام القادم".

وأشار كبير مصممى المروحية فيتالى شربينا إلى أن المروحيات من طراز "مى 28 إن إم" يمكنها استخدام مجموعة واسعة من وسائل القصف الجوى، بما فى ذلك الصواريخ جو - جو، والتى تسمح للمروحية بإسقاط صواريخ العدو.

يذكر أن المروحية من طراز "مى 28 إن أى" هى مروحية هجومية سوفياتية وروسية من صناعة شركة "مروحيات روسيا " القابضة، ويستخدم هذا الطراز للبحث عن الدبابات المعادية والأهداف المدرعة الأخرى وتدميرها، إضافة إلى الأهداف الجوية بطيئة السرعة وكذلك الأفراد.



