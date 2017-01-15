سكرتير حلف الناتو: الحرب ضد "داعش" لم تنته

نفى سكرتير عام حلف الأطلنطي "الناتو" ينس شتولتنبرج انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن شتولتنبرج أكد - في تصريح من واشنطن - أن الحرب ضد "داعش" لم تنته، وأن التنظيم الإرهابي مازال يمثل تهديدًا، واصفًا الموقف في سوريا بأنه "مازال صعبًا وهشًا".

وكان راسل تريفرز القائم بأعمال مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب أكد - الأسبوع الماضي - أن تنظيم "داعش" مازال حيًا ويواصل نشاطه شمال غرب العراق فضلًا عن فلوله فى سوريا.