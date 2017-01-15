أمير الكويت يستكمل الفحوصات الطبية بأمريكا..وتأجيل لقائه مع ترامب

صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح, بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة; لاستكمال الفحوصات الطبية.



وأضاف الجراح - في بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي اليوم الأحد- أنه سيتم على إثر ذلك, تأجيل اللقاء المقرر بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان مقررا يوم 12 سبتمبر الجاري. وأشار وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي إلى أنه سيتم تحديد موعد لاحق للقاء بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الجاري, في زيارة خاصة يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الجاري.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن نهاية شهر أغسطس الماضي, تعافي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من عارض صحي ألم به; وذلك بعد إجراء عدد من الفحوصات الطبية.



