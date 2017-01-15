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الاحتلال الإسرائيلي يسلم فلسطينيتين قراري إبعاد عن الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يسلم فلسطينيتين قراري إبعاد عن الأقصى

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, اليوم الخميس, مواطنتين فلسطينيتين قراري إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر فلسطينية بأن محكمة الاحتلال سلمت المواطنة مدلين عيسى قرارا بالإبعاد عن الأقصى لمدة 4 أشهر, فيما سلمت المواطنة شفاء أبو غالية قرارا بالإبعاد عنه لمدة شهرين.

يذكر أن عيسى وأبو غالية اعتقلتا قبل أسبوع أثناء تواجدهما للرباط في الأقصى.

من ناحية أخرى, اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقين من مخيم جنين داخل أراضي عام ال`48, بالإضافة إلى شاب من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة. فيما دمرت قوات الاحتلال خطوط مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية, كما أخطرت بإزالة سياج تابع لمدرسة التحدي (10) في منطقة "إبزيق" شمال شرق طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن قوة الاحتلالية, ترافقها جرافتان, اقتحمت القرية, ودمرت خطوط مياه, وأن الاحتلال أخطر بإزالة سياج تابع لمدرسة التحدي (10) "إبزيق" شمال شرق طوباس.


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