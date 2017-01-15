"أبو الغيط" يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية للعمل العربي المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية الأبعاد الثقافية والتعليمية والعلمية في مجال العمل العربي المشترك.







جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين "محمد ولد أعمر" المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" والذي أدى القسم أمام الأمين العام للجامعة العربية.





وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن "أبوالغيط" حرص على أن يشير خلال اللقاء إلى الدور المحوري ل"الالكسو" في المجالات المرتبطة بنشر وتعزيز الثقافة والتعليم والتي تعد مرتكزا أساسيا للارتقاء بالشعوب والمجتمعات العربية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، إضافة للتطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في هذه المجالات.





وأوضح "عفيفي" أن الأمين العام أكد في هذا الإطار أهمية استمرار التنسيق والتعاون الايجابي والبناء القائم بين الجامعة العربية والالكسو، بما من شأنه أن يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، في حين حرص مدير عام المنظمة على تأكيد أن تعزيز التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية يمثل أولوية خاصة ل"الالكسو"، خاصة في ضوء وجود العديد من نشاطات التعاون المثمرة القائمة بين الجانبين، مع أهمية العمل على استشراف مجالات ونشاطات جديدة للتعاون بينهما خلال المرحلة القادمة.











