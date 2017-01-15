السعودية تسقط 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها وخميس مشيط

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية "المدعومة من إيران" باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.







وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العقيد المالكي قال إن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.





وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.





وأكد المتحدث حق الرياض المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.