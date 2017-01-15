قوات سودانية - ليبية تعثر على 107 مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود

عثرت قوات مشتركة سودانية - ليبية بالولاية الشمالية (شمال السودان)، على 107 من المهاجرين غير الشرعيين، في صحراء الولاية الحدودية.

وقال قائد القوات المشتركة السودانية - الليبية في الولاية الشمالية، العقيد الركن أنور عبد الله نقودي، في تصريح لوكالة السودان للانباء "سونا"، اليوم الأحد، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استعادتهم وجدوا في حالة صعبة يرثى لها، خلال عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المشتركة السودانية - الليبية، في صحراء الولاية الحدودية.

وأضاف أنه تم إيواءهم وتقديم الخدمات الطبية والغذائية لهم، حتى تحسنت حالتهم الصحية، ومن ثم ترحيلهم إلى مدينة دنقلا (شمال السودان)، وتسليمهم إلى شرطة الجوازات بالولاية.

وحذر العقيد أنور نقود، المواطنين من خطورة الهجرة غير الشرعية وعصابات الاتجار بالبشر، مشددا على أن القوات المشتركة السودانية - الليبية، ستظل العين الساهرة من أجل حماية حدود الولاية والوطن ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية.

من جانبه .. أكد رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية - الليبية بالولاية الشمالية، المقدم ملاذ حسن محمد، يقظة وقدرة القوات المشتركة السودانية الليبية، وقدرتها على السيطرة على كافة أشكال الجرائم العابرة للحدود، مع دول الجوار.

وأشار إلى أن هذه القوات ستظل كل يوم تسجل إنجازا جديدا، وهى تعمل بكل قوة وعزيمة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت استعادة أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من عصابات الاتجار بالبشر، وتم تقديم المساعدات الإنسانية لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.



