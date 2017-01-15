نشر طائرات الرصد "اي 50" الروسية على خلفية مناورات " الناتو "





وقال أسترافييف -في تصريح صحفي اليوم الاثنين-" إن هذه الطائرات اتجهت إلى أحد المطارات المتمركزة في إقليم كراسنودار ، وبعد إعادة تزويدها بالوقود بدأت في أداء مهام الرصد الراداري في المجال الجوي في المنطقة الحدودية لروسيا فوق ساحل البحر الأسود من شبه جزيرة القرم وكوبان".





وأضاف فاديم أسترافييف " أن السيطرة على الوضع عن طريق الرصد والكشف بعيد المدى سيحول دون وقوع حوادث محتملة لسفن وطائرات مدنيه قد تقع بطريق الخطأ في منطقه مناورات حلف "الناتو".وأشار المسئول العسكري الروسي إلى أن توفير نظام الدعم والمراقبة لطائرات الرصد الراداري "أي 50" التابع للقوات الجوية الروسية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود يتم عن طريق مقاتلات "سوخوي- 27 إس إم 3" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.





يذكر أن طلعات القوات الجوية الروسية تنفذ على خلفية مناورات "الناتو" الواسعة النطاق، التي تجري على أراضي عدد من دول البحر الأسود في أوروبا الشرقية.











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أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، فاديم أسترافييف، اليوم/ الاثنين، أن طائرات الرصد الراداري بعيدة المدى "أي 50" التابعة للقوات الجوية الروسية ستنقل إلى منطقة "كوبان" لمراقبة الوضع الجوي فوق البحر الأسود .