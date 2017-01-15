الجيش السوري يصد هجومين للإرهابيين على مواقعه في إدلب

نجح الجيش السوري في صد هجومين لمسلحي جبهة النصرة علي مواقعه في إدلب.

وتشهد محافظة إدلب تصعيداً ميدانياً جديداً، بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت - بعد صد تلك الاعتداءات - عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومتراً مربعاً.

ومن ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن واشنطن ستفشل في منح شرعية لوجودها العسكري غير القانوني في سوريا، وأضاف أن وجود واشنطن العسكري هناك سيزيد من تأجيج الأوضاع، ولن يسهم في استقرارها.



