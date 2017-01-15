واشنطن "قلقة لتصعيد التوتر" على الحدود بين لبنان واسرائيل

اعلن مسؤول في الخارجية الاميركية اليوم الاحد أن الولايات المتحدة "قلقة لتصعيد التوتر" على الحدود بين لبنان واسرائيل، بعد تبادل للنيران والقصف بين حزب الله الشيعي والجيش الاسرائيلي.



وقال المسؤول إن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها على حزب الله أن يمتنع عن اعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته.

هذا الامر هو مثال آخر على دور وكلاء ايران المزعزع للاستقرار عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة".



