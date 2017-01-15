أفغانستان: القوات الأمنية تعيد منطقة سيطرت عليها "طالبان" منذ 5 سنوات

قال مسئولون بوزارتي الدفاع والداخلية الأفغانية اليوم السبت إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة "وردوج" بولاية "بدخشان" الواقعة شمال شرقي البلاد، بعدما كانت خاضعة تحت سيطرة حركة "طالبان" لـ5 سنوات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن "طالبان" تكبدت خسائر فادحة، والعمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 50 مسلحا منتميا للحركة المتطرفة على الأقل.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تدمير معاقل ومخابئ "طالبان"، لافتا إلى أن العمليات الأمنية نفذت منذ أربعة أيام واستهدفت أيضا مديرية "بهارك" ومنطقة "جورم" الواقعتين بالولاية.

يذكر أن ولاية "بدخشان" تشترك في الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان.



