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الأمم المتحدة: مقتل ألف مدني في سوريا خلال 4 شهور

الأمم المتحدة: مقتل ألف مدني في سوريا خلال 4 شهور

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وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، مقتل أكثر من 1000 مدني في سوريا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت باشليه - في تصريح اليوم /الأربعاء - إن "1000 مدني لقوا مصرعهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، معظمهم بسبب غارات جوية وهجمات برية شنتها قوات الحكومة وحلفاؤها".

وأشارت المفوضية إلى أن 1089 مدنيا قتلوا في البلاد في الفترة ما بين 29 أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 304 أطفال.

جدير بالذكر أن فصائل مسلحة متصلة بالقاعدة تسيطر على محافظة إدلب، التى تعتبر آخر معقل للمعارضة في سوريا، بعدما استعادت قوات الحكومة السورية -بدعم روسي- معظم المحافظات الأخرى والمدن الرئيسية.


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