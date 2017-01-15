إصابة ناقلة نفط بطوربيد في خليج عمان وإخلاء ناقلتين بعد الحادث

أصيبت ناقلة نفط بطوربيد في خايج عمان، وتم إخلاء ناقلتين أخرتين بعد الحادث، كما أفادت وكالات أنباء.

وأصدرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التي تديرها البحرية البريطانية، وضع حالة التأهب، في وقت مبكر يوم الخميسن ولم توضح الأسباب، لكنها قالت إنها تجري تحقيقاً في الأمر.



ونقل موقع "بلومبيرج" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.







وقال الكوماندر جوشوا فراي، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين إن قيادته على "علم" بوقوع حادث في المنطقةن ورفض الإفصاح عن المزيد.





وقالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

ولم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين أو السلطات في سلطنة عمان أو دولة الإمارات المجاورة التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.









