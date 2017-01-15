رسميا..انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية

انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس بشكل رسمي - اليوم /الإثنين - وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

ويخوض 26 مرشحا سباق انتخابات الرئاسة الذي سيجرى في 15 سبتمبر الجاري، فيما نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 1550 مراقبا لمراقبة الحملات الانتخابية ومدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.



