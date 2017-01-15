ارتفاع حصيلة إصابات "كورونا" في كوريا الجنوبية والهند وتايلاند

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في كوريا الجنوبية إلى 5766 حالة، بينما أعلنت تايلاند تسجيل 4 حالات إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدةإلى 47 حالة، وسجلت الهند حالة إصابة جديدة لترتفع الإصابات لـ29 حالة.



ففي كوريا الجنوبية، ذكر مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد 438 حالة إضافية حتى منتصف ليلة أمس مقارنة مع نفس التوقيت في اليوم الذي سبقه.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ومن بين 438 حالة جديدة، كانت 407 حالات من مدينة دايجو والإقليم المجاور لها كيونج سانج الشمالي - 320 حالة في دايجو و87 حالة في كيونج سانج الشمالي.

وقد تم اكتشاف 4 حالات جديدة في سول وحالة واحدة في كوانجو وحالة واحدة في دايجون و9 حالات في إقليم كيونجكي وحالتين في إقليم كانجوون وحالة واحدة في تشونج تشيونج الشمالي و4 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي و9 حالات في إقليم كيونج سانج الجنوبي وحالة واحدة في جيجو.

وبلغت حالات الوفيات 35 حالة اعتبارا من منتصف ليلة أمس بزيادة 3 وفيات عن نفس التوقيت في اليوم الذي سبقه، وتم اكتشاف وفاة واحدة صباح اليوم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 36 حالة حتى صباح اليوم. وارتفع عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم إلى 88 مريضا بزيادة 47 مريضا بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.. وتجاوز عدد الذين خضعوا لاختبارات الفيروس في جميع أنحاء البلاد، 140 ألف شخص.

وفي تايلاند، تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس أن الحالات الجديدة تشمل تايلانديين اثنين وإيطاليا واحدا وصينيا واحدا، وقد وفدت حالتان من ايران، وحالتان من إيطاليا.

وفي الهند، أعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 29 حالة.

وطالبت وزارة الصحة الهندية المدارس بتجنب الأنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة للطلبة في مسعى لمنع تفشي الفيروس، كما حثت أي طالب أو عضو بهيئة التدريس زار الدول التي سجلت ظهور حالات (كورونا) خلال الـ 28 يوم الماضية، على القيام بعزل نفسه بالمنزل لمدة 14 يوما.

من جانبها، فرضت أستراليا حظرا على دخول الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية متعددة، اليوم الخميس.



