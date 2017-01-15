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وزير دفاع أمريكا يدين انتهاك إيران الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي

وزير دفاع أمريكا يدين انتهاك إيران الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي

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أدان وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر اليوم السبت انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 من خلال حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وأضاف آسبر - في تصريح صحفي أدلى به في باريس - أن التحركات الإيرانية الأخيرة والتي تهدف إلى استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة، يجب ألا تكون مفاجأة لأحد.

وقال "إن سعي إيران لتحقيق أهدافها المتعلقة بالبرنامج النووي ليس أمرًا مفاجئًا".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت إثر تولي الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

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