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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرتي "درون" أطلقتا من صنعاء

التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرتي "درون" أطلقتا من صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة أن القوات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

ذكرت ذلك قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكان التحالف استهدف أمس أهدافا عسكرية تتبع "الميليشيا الحوثية" شمال الحديدة.

وأكد التحالف أن الأهداف شمال الحديدة شملت قوارب مفخخة مجهزة لهجمات إرهابية وتهديد الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن الميليشيات تتخذ من مواقع مدنية شمال الحديدة منطلقا لعملياتها.


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