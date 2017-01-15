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مقتل 27 من طالبان خلال غارات جوية شمال أفغانستان

مقتل 27 من طالبان خلال غارات جوية شمال أفغانستان

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شنت قوات الأمن الأفغانية - اليوم/ الاثنين - سلسلة من الغارات الجوية شمال ولاية قندوز الأفغانية الشمالية وغيرها من المقاطعات المضطربة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 من مقاتلي حركة طالبان.

وقال مسؤولين عسكريين أفغان إن قوات الأمن شنت غارة جوية في مدينة قندوز أسفرت عن مقتل 16 من مقاتلي طالبان، كما نفذت غارات جوية متعددة في منطقة شهيد حساس في أوروزجان أسفرت عن مقتل 4 من عناصر طالبان.

وأفاد المسؤولون ان غارة جوية في منطقة باهراك بإقليم باداخشان أسفرت عن مقتل 3 من مسلحي طالبان وتدمير مخبأ صغير للأسلحة، كما نفذت قوات الأمن أيضا غارة جوية في منطقة دشتالة في ولاية تخار أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان.


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