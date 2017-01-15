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مقتل 20 مسلحا في مالي في عملية مشتركة مع فرنسا

مقتل 20 مسلحا في مالي في عملية مشتركة مع فرنسا

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أعلن الجيش المالي مقتل نحو 20 مسلحا شمال شرقي البلاد، في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من "قوة برخان" الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل. 

وذكر الجيش المالي -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد - "أنه تم تصفية 20 إرهابيا في عملية مشتركة بين القوات المسلحة المالية وقوة برخان في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا".  

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو المسلحين الذين استهدفوا خلالها، لكنها جماعة متطرفة تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر. 

كانت هذه الجماعة تبنت استهداف كمين لقوة أمريكية - نيجرية في مدينة تونجو بالنيجر في أكتوبر عام 2017 ، ما أسفر عن مقتل 8 جنود هم 4 أمريكيين و4 نيجيريين. 


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