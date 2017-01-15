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إيران تغلق المدارس والجامعات لمدة شهر جراء كورونا
أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلق لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
كما تم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد حيث يشمل القرار إلغاء جميع المنافسات والتمارين, وإغلاق المراكز الرياضية.
في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع عدد الوفيات من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 107 حالات واعداد المصابين إلى 3513 حالة.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" (كوفيد-19) بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية, ظهر أولا في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية, ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي
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