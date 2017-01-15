جوتابايا راجاباكسا يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد لسريلانكا

أدى وزير الدفاع السريلانكي السابق جوتابايا راجاباكسا اليوم الأثنين اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وناشد راجاباكسا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - الأقلية التأميلية والمجتمعات المسلمة التي صوتت ضده في الانتخابات الالتفاف حوله، كما تعهد بإعطاء الأولوية للأمن القومي واتباع سياسة خارجية محايدة.

وكان مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا ساجيت بريماداسا قد أقر أمس الأحد بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيسي جوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

وقال بريماداسا إنه يحترم قرار الشعب الذي صوت لصالح راجاباكسا /الذي شغل منصب وزير الدفاع في حقبة الحرب الأهلية/.



