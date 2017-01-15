ضبط 3 إرهابيين في كركوك العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تنفيذ عملية أمنية لتفكيك خلية إرهابية، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في محافظة كركوك.







نفذت العملية الأمنية بموجب معلومات استخبارية مشتركة من جهاز المخابرات وشرطة السليمانية؛ ما أسفر عن القبض على 3 إرهابيين وقتل الرابع.







وتعلن القوات الأمنية العراقية - بين فترة وأخرى - عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية في مناطق متفرقة من العاصمة (بغداد) والمحافظات العراقية الأخرى.









