الشرطة الفرنسية تعتقل سبعة اشخاص للاشتباه بتخطيطهم لعمل ارهابي

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية الاثنين سبعة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل ارهابي في فرنسا ويستعدون للتوجه الى مناطق النزاع في العراق وسوريا، كما ذكرت مصادر مقربة من الملف لوكالة فرانس برس.

وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة.

وكان عدد من الرجال على قائمة الاشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا بسبب علاقاتهم بمتطرفين اسلاميين، بحسب احد المصادر.

وستتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار الى الشرق الأوسط.

وفرنسا في حالة تأهب منذ بدأت موجة الهجمات الجهادية في عام 2015 وأدت الى مقتل اكثر من 250 شخصا.

وغادر عشرات الفرنسيين بلادهم للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق قبل هزيمة التنظيم وانهيار "الخلافة" التي اقامها، العام الماضي.

ودعا زعماء تنظيم الدولة الإسلامية اتباعهم في فرنسا إلى شن هجمات في بلدانهم لاستهداف قوات الأمن، وقال مسؤولون ان التهديدات بوقوع هجمات اخرى بوحي من تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال ماثلة بشدة.



