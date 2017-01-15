طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات









قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس أرضا زراعية ب منطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن إصابات





وذكرت مصادر فلسطينية أن ذلك يأتي عقب إعلان الاحتلال عن اعتراض "القبة الحديدية" صاروخا اطلق الليلة الماضية من قطاع غزة على "اشكول.





وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت في "اشكول" وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ.





وكانت سلطات الاحتلال قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة, ومنعت الصيادين من الصيد حتى إشعار آخر تحت حجج واهية.



