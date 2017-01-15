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تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين بالعراق

تدمير مواقع لداعش في محافظة صلاح الدين بالعراق

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم (الجمعة) مداهمة وتفجير سبع مضافات لتنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين. 

وأوضح بيان للمديرية أنه بعملية استخبارية نوعية داهمت قوة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة سبع مضافات لعناصر داعش يتخذها داعش أماكن للاختباء والتجهيز لتنفيذ عملياته الإرهابية". 

وأضاف البيان أن القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين. 

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