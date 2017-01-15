بوتين: الاجتماع مع ماي قد يسهم في إصلاح العلاقات الثنائية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال قمة مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم الجمعة قد يسهم في إصلاح العلاقات الثنائية بعد واقعة تسميم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية.

وأوضح بوتين أن الحادث مسألة بين وكالات المخابرات ولا ينبغي أن يلحق الضرر بالعلاقات والمصالح الاقتصادية بين بريطانيا وروسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، قال بوتين إنه يعتقد أن ماي قد تكون أكثر ميلًا لاتخاذ قرارات تنطوي على بعد نظر بشأن إصلاح العلاقات في ظل اقترابها من ترك منصبها.

وأضاف "أعتقد أن روسيا والمملكة المتحدة تهتمان بإصلاح تام لعلاقاتنا. على الأقل أتمنى اتخاذ بعض الخطوات الأولية".

وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة عندما ألقت لندن باللوم على موسكو في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب في مدينة سالزبري الإنجليزية.

وتنفي موسكو تورطها في الحادث الذي تسبب في أكبر موجة طرد متبادل للدبلوماسيين بين البلدين منذ الحرب الباردة.