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الاتحاد الأوروبي يطالب بإغلاق مخيم للاجئين بشمال غربي البوسنة

الاتحاد الأوروبي يطالب بإغلاق مخيم للاجئين بشمال غربي البوسنة

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ناشد مسئولو الاتحاد الأوروبي مجددا بإغلاق مخيم المهاجرين "فوتشاك" الواقع شمال غربي البوسنة، حيث يعيش مئات المهاجرين في ظروف سيئة دون مرافق تقريبا.

وأكد وفد من الاتحاد الأوروبي خلال زيارتهم للمخيم - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - أنه يجب نقل المهاجرين إلى مواقع أخرى خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ووصفت مسئولة من المفوضية الأوروبية الموقع بـ "الصادم"، مؤكدة أن المخيم لا يمكن توفير "أي حد أدنى للسكن والخدمات" للمهاجرين.

وأشارت العديد من المؤسسات الدولية إلى أن المخيم غير مناسب لأنه يقع في مكان مخصص للنفايات سابقا، وقريب من حقل ألغام خلفته حرب البوسنة التي دارت خلال الفترة بين عامي 1992 و1995.

يذكر أن البوسنة تشهد زيادة كبيرة من آلاف المهاجرين الفارين من أعمال العنف والفقر في بلادهم.


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