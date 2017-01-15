روسيا: سيتم إرسال "وثيقة برلين" النهائية إلى مجلس الأمن

أكد سيرجي لافروف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الروسية, أنه سيتم إرسال "وثيقة برلين" النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقد عقب مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا- "لقد تم تسليط الضوء على دور مجلس الأمن الذي سيتم إرسال هذه الوثيقة إليه (النسخة النهائية) من أجل أن يدرسها مجلس الأمن ويعبر عن موقفه منها."

وأضاف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح موقفنا وأكد أنه عند النظر في هذه التوصيات, التي تمت الموافقة عليها في برلين سنأخذ بالطبع في الاعتبار رأي الليبيين", وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع "لقد شاركت روسيا في الاستعدادات منذ البداية وشاركنا في جميع الجولات التحضيرية الخمس.

وكان إصرارنا على خروج المنظمين من فكرتهم الأصلية للتجمع بدون أحزاب ليبية, وتم دعوة الزعماء الليبيين لحضور المؤتمر".