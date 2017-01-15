إصابة مواطن روسي برصاص حرس الحدود الأمريكي بالقرب من المكسيك

أعلنت القنصلية الروسية في مدينة هيوستن الأمريكية عن إصابة أحد مواطنيها بالقرب من حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت القنصلية الروسية، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (السبت) ، بأن المسئولين في القنصلية يعتزمون الاتصال بالمواطن الروسي المصاب الذي يدعى يفجيني جلوشينكو والمقيم في مستشفى بمدينة جوديير التابعة لولاية أريزونا الأمريكية.

من جانبها، أعلن مسئول في حرس الحدود الأمريكي أن المواطن الروسي تم نقله على متن مروحية إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب تعرضه لإصابة جراء إطلاق حرس الحدود الرصاص عليه أثناء محاولته اجتياز الحدود ، قادما من المكسيك، مشيرا إلى أن إصابته ليست خطيرة.

وأكد العثور على وثائق بحوزة المصاب تثبت أنه يحمل الجنسية الروسية، مضيفا أن المواطن الروسي سيخضع لتحقيق عقب شفائه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.



