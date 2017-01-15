المبعوث الاممى الخاص بليبيا يحذر من توسع العنف في البلاد

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة, اليوم الأربعاء, من توسع العنف في ليبيا إلى مناطق جديدة, مشيرا إلى أن إن إمدادات الأسلحة إلى ليبيا رفعت منسوب العنف والفوضى, وأن حظر الأسلحة على ليبيا لم يكن فعالا وأن قرار مجلس الأمن لم يحترم.



وقال سلامة -في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في ليبيا وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية- "سجلنا وصول عدد كبير من المرتزقة للقتال في ليبيا, كما أن عمليات الاحتجاز التعسفي والتعذيب مستمرة ضد المهاجرين في ليبيا".

وأشار سلامة إلى مقتل أكثر من 100 شخص في المعارك بمنطقة زوارة, مضيفا أن قصف المطارات في ليبيا مسألة كارثية

ورحب سلامة بدعم مجموعة الـ7 للحل السياسي في ليبيا,الاانه قال ان "الشعب الليبي يشعر أن المجتمع الدولي يستغله ويرفض إنهاء العنف".



