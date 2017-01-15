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إرتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى وأكثر من 50 مصاباً

إرتفاع ضحايا إعصار اليابان إلى 3 قتلى وأكثر من 50 مصاباً

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ارتفع عدد ضحايا إعصار (فاكسي)، الذي ضرب منطقة طوكيو الكبرى باليابان، إلى ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وأكثر من 50 مصاباً.

وتسبب إعصار فاكساي - والذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي ضربت منطقة كانتو شرق اليابان - في تعطل حركة النقل؛ حيث أثر على ما يقرب من 3 ملايين مسافر، وترك الآلاف عالقين في مطار ناريتا شرق العاصمة طوكيو.

وأوقفت شركة سكك حديد شرق اليابان، جميع خطوط القطارات في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها، قبل أن يصل إعصار فاكسي إلى اليابسة، بالقرب من مدينة تشيبا.


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