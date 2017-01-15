مصدر أمني عراقي يحذر من عودة داعش

حذر مصدر أمني عراقي من خطورة تزايد الخروقات الأمنية في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية ; ما ينذر بعودة تنظيم داعش الإرهابي إلى المشهد في البلاد.





وقال المصدر، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "خطر تنظيم داعش الإرهابي بدأ يزداد مؤخرا في محيط وداخل مدن مهمة في العاصمة بغداد، ومحافظات نينوى، وكركوك، وصلاح الدين; مما يتطلب مراجعة سريعة للخطط الأمنية في المناطق التي تشهد تدهورا أمنيا".





وشدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري إلى جانب العمليات العسكرية الواسعة; من أجل الوصول إلى مخابئ عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن، حتى لا تكون ذريعة لتمدد التنظيم في المناطق المحررة مجددا.





كان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي قد طالب أمس الأول (الجمعة) ، بإيجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهة ما اسماه "الجيل الثالث للإرهاب".



