موسكو تدين الهجمات الانتحارية في تونس

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الهجمات الإرهابية التي وقعت بالعاصمة التونسية، وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وأكدت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الخميس - دعم موسكو لتونس واستعدادها لتعزيز تنسيق الخطوات لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.

وقدمت الخارجية الروسية التعازي لعائلة ضحية الهجوم وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت العاصمة التونسية قد تعرضت إلى تفجيرين انتحاريين استهدفا رجال الشرطة.