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هجوم على موقع عسكري تركي شمال غربي سوريا

هجوم على موقع عسكري تركي شمال غربي سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، أن موقعا للجيش التركي تعرض لهجوم في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، دون وقوع إصابات. 

وأضافت الدفاع التركية أن الهجوم انطلق من منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في أضرار، لكنه لم يوقع خسائر بشرية. 

وكانت 3 هجمات نفذت في مايو الماضي بالقرب من موقع مراقبة تركي في إدلب، وقالت أنقرة حينها إن مصدرها كان مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية. يذكر أن روسيا وتركيا قد توصلا إلى اتفاق عام 2018 يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين قوات النظام السورى والمعارضة  بعمق يتراوح ما بين 15 - 20 كم فيما سمى بمناطق خفض التصعيد..


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