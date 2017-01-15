شهيدان وإصابة ثالث بجروح حرجة في قصف اسرائيلي بغزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة, الليلة, في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في منطقة حي تل الهوى جنوب غزة .

وذكرت مصادر فلسطينية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا على دراجة نارية في حي تل الهوى, ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين, وإصابة آخر على الأقل بجروح حرجة, وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم موقعا تابعا للمقاومة, بعد ساعات من اطلاق 3 صواريخ من القطاع.



