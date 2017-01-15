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روسيا: نصدر أسلحة سنويا بأكثر من مليارى دولار للشرق الأوسط

روسيا: نصدر أسلحة سنويا بأكثر من مليارى دولار للشرق الأوسط

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قال ديمترى شوجاييف مدير الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكرى والفنى الروسية ، الأحد ، فى معرض أقيم فى دبى ، بأن روسيا تصدر سنويا أسلحة بأكثر من مليارى دولار إلى دول الشرق الأوسط.

وأضاف "إن حصة المنطقة فى مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضًا من 10 إلى 20 بالمائة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وفى وقت سابق ، أعلن شوجاييف أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 فى المائة من جميع صادرات الأسلحة، حيث تبلغ حاليا قيمة صادرات وزارة الدفاع الروسية حوالى 50 مليار دولار.

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