كندا تدين الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان

أدانت الحكومة الكندية، يوم الجمعة، الهجمات الأخيرة على ناقلتي نفط يوم الخميس في خليج عمان، معربة عن قلقها إزاء التصعيد في المنطقة.







وذكر بيان من وزارة الخارجية الكندية "كندا دولة تجارية تعتمد على حرية الملاحة والمرور غير المنقطع للتجارة البحرية. هذه الهجمات على النقل البحري المدني تثير قلق كندا والعديد من شركائنا الدوليين".





وأضاف البيان "كندا لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء المزيد من التصعيد في منطقة متوترة بالفعل. من شأن تدهور الوضع أن يتعارض مع الأمن الإقليمي، والتجارة العالمية، والنظام الدولي القائم على القواعد، ومصالح كندا والعالم".





وأكدت الحكومة الكندية أنها على اتصال مع الشركاء وتراقب الموقف عن كثب.