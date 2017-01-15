مصرع 5 وإصابة 100 بحادث قطار في بنجلاديش

قال ضابط شرطة، إن قطار ركاب خرج عن القضبان فى بنجلادش، اليوم/ الاثنين، مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ما يربو على 100 آخرين وربما يرتفع عدد الضحايا داخل عربتى قطار بعد سقوطهما فى إحدى القنوات.

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