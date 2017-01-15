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استطلاع: حزب المحافظين البريطانى الحاكم يتقدم 14 نقطة على حزب العمال

استطلاع: حزب المحافظين البريطانى الحاكم يتقدم 14 نقطة على حزب العمال

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أظهر استطلاع نشره اليوم الاثنين، برنامج "صباح الخير بريطانيا" (جود مورننج بريتين) التلفزيونى تقدم حزب المحافظين البريطانى بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون 14 نقطة على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات التى تشهدها البلاد فى 12 ديسمبر.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على 42 % من الأصوات مقابل 28 % لحزب العمال. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبى على 13 % فى حين حصل حزب بريكست على خمسة %، وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال التليفون فيما بين يومى 14 و16 نوفمبر.

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