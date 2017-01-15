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قوات الجيش اليمني تحبط محاولة تسلل للميليشيا بالحديدة غرب اليمن

قوات الجيش اليمني تحبط محاولة تسلل للميليشيا بالحديدة غرب اليمن

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أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي المتمركزة في مديرية الجراحي حاولت التسلل ، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وإفشلتها ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

كما قصفت ميليشيا الحوثي، باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش، في مديرية حيس، وتواصل ميليشيا استهداف مواقع الجيش في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية.


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