الهند تدعو لعقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لعقد مؤتمر دولي لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم.







ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن مودي قوله - خلال زيارته جزر المالديف والتي تعد الأولى له خارجيا منذ إعادة انتخابه - إن الإرهاب يمثل تهديدا للحضارة الإنسانية كلها.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي قام بعمل العديد من الانشطة من أجل اتفاقية عالمية وكثير من المؤتمرات, متسائلا "لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟".





وقد وصل رئيس الوزراء الهندي - في وقت سابق السبت - إلى المالديف في أول زيارة رسمية يجريها عقب فوزه في الانتخابات العامة الشهر الماضي وحصوله على فترة ثانية في منصبه. يذكر أن مودي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور المالديف منذ 8 سنوات.