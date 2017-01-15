إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثى باتجاه السعودية

صرح العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية من "عمران"باتجاه المملكة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية، بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكى، أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية، هى نتيجة للخسائر الكبيرة فى صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التى ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامى يأتى لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.

وأكد المالكى، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.



