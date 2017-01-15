اليابان ترفع حالة التأهب بسبب تزايد النشاط الزلزالي جنوب غرب البلاد

رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية حالة التأهب لبركان جنوب غرب اليابان -اليوم /الاثنين- وسط تزايد النشاط الزلزالي في المنطقة.

وحذرت هيئة الأرصاد حذرت الناس من الاقتراب من فوهة جبل شينمو الذي يبلغ ارتفاعه ألفا و421 مترا ويقع على سلسلة من الجبال الممتدة بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي، بعدما رفعت مستوى حالة التأهب إلى الدرجة الثانية من مقياس يتكون من خمس درجات.

ورصدت هيئة الأرصاد اليابانية 22 زلزالا أسفل فوهة الجبل مباشرة، محذرة من احتمالية ثوران البركان وتطاير الصخور لمسافة تبعد 2 كيلومتر من فوهة البركان وكذلك تدفقات الحمم البركانية على بعد كيلومتر من الفوهة.

ويعد شينمو واحدا من بين 50 بركانا نشطا في اليابان، ويخضع لرقابة هيئة الأرصاد وعلماء الزلازل والبراكين بصورة مستمرة.



